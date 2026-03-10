Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Alkoholisierte Frau bedroht Reisende in der Usedomer Bäderbahn

Wolgast (ots)

Der Fahrdienstleiter Wolgast informierte gestern Nachmittag die Bundespolizei, dass es zwischen Ahlbeck-Grenze und -Heringsdorf zu einer Bedrohung einer Reisenden in einer Regionalbahn der Usedomer Bäderbahn gekommen ist. Die eingesetzte Streife konnte die Geschädigte am Bahnhof Seebad Ahlbeck antreffen. Die Beschuldigte, eine 38- jährige Polin, befand sich auf dem Vorplatz. Zur Kontrolle händigte sie ihren polnischen Reisepass aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Nach Zeugenaussagen fragte die Beschuldigte die Geschädigte nach dem Einstieg in die RB 99826 nach einem Sitzplatz und wurde daraufhin verbal aggressiv. Sie beschimpfte die Geschädigte mehrmals mit den Worten "du Hure", "ich schlag dir eine" du scheiß Ukrainerin" und wenn ich die nochmal finde bringe ich dich um". Dabei bespuckte sie die Geschädigte und traf sie dabei im Gesicht. Die Beschuldigte erschien bei der Kontrolle alkoholisiert. Nach eigenen Angaben hatte sie 2 Bier getrunken. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einem Wert von 2,19 Promille. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wirkte die Polin orientiert. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung erstattet.

