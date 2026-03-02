PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Wolgast

Pasewalk (ots)

Unverantwortliches Handeln eines Straßenverkehrsteilnehmers führte am Samstagabend fast zu einem Bahnbetriebsunfall mit einem Zug der Usedomer Bäderbahn. Trotz geschlossener Halbschranken überquerte er mit seinem Ford Pickup den Bahnübergang Wolgast Hafen. Anschließend flüchtete er mit dem Wagen. Der aufmerksame Triebfahrzeugführer der sich annähernden Usedomer Bäderbahn musste dadurch eine Gefahrenbremsung einleiten. Zum Glück wurden durch die Gefahrenbremsung keine Personen im Zug verletzt. Der Sachverhalt wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Das Kennzeichen des Ford Pickup ist bekannt.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 07:25

    BPOLI PW - GdpD POM: Mutmaßlicher Bahnsurfer verursacht Zugausfälle und Verspätungen

    Pasewalk (ots) - Gestern Abend, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Bahnmitarbeiter, der sich privat am Haltepunkt Greifswald/Süd befand, dass sich eine Person hinten auf der Lok auf einem Trittbrett des Regionalexpresses 3317 befindet. Die Notfall Leistelle der DB AG in Berlin wurde umgehend informiert. Auf Anordnung der Bundespolizei in Pasewalk stoppte die Notfall ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:04

    BPOLI PW - GdpD POM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Hehlerei und Urkundenfälschung

    Pasewalk (ots) - Bundespolizisten der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt fiel gestern Morgen ein PKW Alfa Romeo Stelvio mit geführten deutschen Kennzeichen auf, welcher sich auf der Bundesautobahn 11 (BAB11) mit Fahrtrichtung Polen befand. Kraftfahrer war ein 22- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Zum ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:36

    BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Geldstrafe vollstreckt

    Pasewalk (ots) - Ein 58- jähriger Deutscher wurde gestern Abend durch eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei und Bundeszollverwaltung) auf der Bundesautobahn 11, zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Penkun, in Fahrtrichtung Polen als Fahrer eines Kfz mit polnischer Zulassung festgestellt und in der Ortslage Storkow angehalten und kontrolliert. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren