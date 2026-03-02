Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Wolgast

Pasewalk (ots)

Unverantwortliches Handeln eines Straßenverkehrsteilnehmers führte am Samstagabend fast zu einem Bahnbetriebsunfall mit einem Zug der Usedomer Bäderbahn. Trotz geschlossener Halbschranken überquerte er mit seinem Ford Pickup den Bahnübergang Wolgast Hafen. Anschließend flüchtete er mit dem Wagen. Der aufmerksame Triebfahrzeugführer der sich annähernden Usedomer Bäderbahn musste dadurch eine Gefahrenbremsung einleiten. Zum Glück wurden durch die Gefahrenbremsung keine Personen im Zug verletzt. Der Sachverhalt wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Das Kennzeichen des Ford Pickup ist bekannt.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell