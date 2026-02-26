Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Hehlerei und Urkundenfälschung
Pasewalk (ots)
Bundespolizisten der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt fiel gestern Morgen ein PKW Alfa Romeo Stelvio mit geführten deutschen Kennzeichen auf, welcher sich auf der Bundesautobahn 11 (BAB11) mit Fahrtrichtung Polen befand. Kraftfahrer war ein 22- jähriger polnischer Staatsangehöriger. Zum Feststellungszeitpunkt gab es keine Einträge im deutschen Sachfahndungsbestand. Laut Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes wurde das Kennzeichen einem schwarzen Jeep Wrangler Unlimited zugeteilt, welcher am 29.10.2025 außer Betrieb gesetzt wurde.
Auf erste Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und setzte seine Fahrt fort. Schließlich konnte das Fahrzeug auf der BAB 11, am Kilometer 102,0, gestoppt werden. Der Mann händigte auf Verlangen eine auf seine Person ausgestellte polnische Identitätskarte aus. Fahrzeugdokumente konnte er nicht vorweisen. Der Alfa Romeo wurde augenscheinlich mit einem werksuntypischen Fahrzeugschlüssel betrieben. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass die an der Frontscheibe befestigte Umweltplakette bearbeitet worden ist. Das originale Kennzeichen war mechanisch entfernt worden. Über die in der Frontscheibe angebrachte visuelle Fahrgestellnummer (FIN) konnte über das Kraftfahrtbundesamt Flensburg das originale Kennzeichen ermittelt werden. Auch zu diesem Kennzeichen gab es zum Feststellungszeitpunkt keine Einträge im deutschen Sachfahndungsbestand. Die Landespolizei in Berlin wurde im Rahmen der Amtshilfe gebeten, den Halter aufzusuchen und ihn zum Sachverhalt zu befragen. Nach Antreffen und Nachfrage beim Halter bestätigte dieser den Diebstahl. Nach Rücksprache und Anbietung des Sachverhalts an die Polizei Mecklenburg-Vorpommern erfolgte vor Ort eine Übernahme durch den Kriminaldauerdienst (KDD) Neubrandenburg. Der Zeitwert des Fahrzeugs liegt derzeit bei ca. 30.000EUR.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell