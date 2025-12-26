PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Hund läuft über BAB 61

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Hund läuft über BAB 61
  • Bild-Infos
  • Download

Großniedesheim (ots)

Am 26.12.2025 gegen 14 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen freilaufenden Hund auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms. Bei Eintreffen der Streife vor Ort, war der Hund durch mehrere Verkehrsteilnehmer bereits auf dem Standstreifen eingefangen worden. Die Streifenwagenbesatzung übernahm den äußerst braven Vierbeiner und konnte diesen kurz darauf an die Verliererin übergeben. Diese gab an, dass sich der Hund während eines Spazierganges plötzlich losgerissen hätte und davongerannt wäre.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Gregor
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 06:35

    POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

    Obersülzen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025, 14:00 Uhr und Donnerstag, den 25.12.2025, 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Grünstadter Straße in Obersülzen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 12:53

    POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Ungstein - Einfamilienhaus im Spielbergweg betroffen

    Bad Dürkheim (ots) - Am 23. Dezember 2025 wurde im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Spielbergweg in Bad Dürkheim eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen der Terassentür in das Haus und durchsuchten vor allem das Obergeschoss. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die im ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 12:28

    POL-PDNW: Auseinandersetzung mit verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am frühen Morgen des 24.12.2025 kam es in der Exterstraße in Neustadt, vor der Pizzeria Dominos, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde eine Person an der Hand verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Verletzung durch den Einsatz eines Messers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren