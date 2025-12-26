Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Hund läuft über BAB 61

Bild-Infos

Download

Großniedesheim (ots)

Am 26.12.2025 gegen 14 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen freilaufenden Hund auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Worms. Bei Eintreffen der Streife vor Ort, war der Hund durch mehrere Verkehrsteilnehmer bereits auf dem Standstreifen eingefangen worden. Die Streifenwagenbesatzung übernahm den äußerst braven Vierbeiner und konnte diesen kurz darauf an die Verliererin übergeben. Diese gab an, dass sich der Hund während eines Spazierganges plötzlich losgerissen hätte und davongerannt wäre.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell