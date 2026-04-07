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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mährober geriet in Brand - schnelles Eingreifen verhinderte schlimmeres

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Langenholtensen, Brunsteiner Straße, Sonntag, 05.04.2026, 12.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ostersonntag kam es in der Brunsteiner Straße in Langenholtensen zu einem Brand eines Mähroboters. Der Mähroboter befand sich in der Garage eines Einfamilienhauses des 59-jährigen Geschädigten. Aus bisher unbekannter Ursache geriet dieser in Brand, wodurch auch weitere in der Garage befindlichen Gegenstände beschädigt wurden. Durch einen aufmerksamen Nachbar wurde der 59-jährige Geschädigte auf den Brand hingewiesen, welcher umgehend den Notruf wählte und eigenständig den Brand löschte. Ein Übergreifen auf weitere Teile der Garage sowie das angrenzende Wohnhaus konnte hierdurch verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 7000,00 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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