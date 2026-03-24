Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendiebe unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße / Am Vennehof;

Tatzeit: 23.03.2026, zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Am Montag kam es in Borken zu mehreren Taschendiebstählen. In insgesamt drei Fällen entwendeten Unbekannte Geldbörsen aus Taschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich zwei Taten im Bereich des Vennehofes und eine an der Heidener Straße. Die Geschädigten befanden sich jeweils in Verbrauchermärkten und bemerkten den Diebstahl erst an der Kasse.

Präventionstipps der Polizei gegen Taschendiebstahl: Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände möglichst nah am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen. Nutzen Sie Handtaschen mit Reißverschluss und tragen Sie diese mit der Verschlussseite zum Körper. Lassen Sie Taschen oder Rucksäcke in Geschäften oder beim Bezahlen niemals unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt, bedrängt oder abgelenkt werden. Bewahren Sie PIN und Bankkarte niemals gemeinsam auf. (sb)

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