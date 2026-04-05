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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr befand sich ein 49-jähriger Speyerer in der Armbruststraße vor einer Bar. Hier wurde er von einer männlichen Person, die in Begleitung einer Frau war, nach Geld gefragt. Nachdem der Geschädigte sein Bargeld vorzeigte, riss der Beschuldigte dem Geschädigten das Geld aus der Hand. Der 49-Jährige forderte sein Geld zurück, woraufhin ihm von der männlichen Person ins Gesicht geschlagen wurde. Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin samt Begleiterin mit einem unbekannten PKW. Aufgrund der Verletzung des Geschädigten wurde dieser zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dem Geschädigten wurde Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich geraubt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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