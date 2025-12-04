Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Unerlaubte Einreisen über die Landgrenzen in Baden-Württemberg seit 2021 // Feststellungen über die Landgrenzen in Baden-Württemberg seit 16. September 2024 sowie 8. Mai 2025

Baden-Württemberg (ots)

Die Pressemitteilung enthält die Feststellungszahlen der Bundespolizeidirektion Stuttgart zu unerlaubt eingereisten Personen im Zeitraum Januar 2021 bis November 2025, die Feststellungen der Bundespolizeidirektion Stuttgart im Rahmen der seit dem 16. September 2024 auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen sowie die Feststellungen seit Weisung des Bundesministers des Innern vom 7. Mai 2025.

