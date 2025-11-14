PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Mehr Verstöße gegen das Waffengesetz seit Einführung der Binnengrenzkontrollen

Ein Dokument

Baden-Württemberg (ots)

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart hat in den vergangenen Monaten eine deutliche Zunahme von Verstößen gegen das Waffengesetz an den Landgrenzen zur Schweiz und zu Frankreich festgestellt.

Die Pressemitteilung enthält Feststellungszahlen der Bundespolizeidirektion Stuttgart zu Verstößen gegen das Waffengesetz an den Landgrenzen zur Schweiz und zu Frankreich im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 30. September 2025.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 07031 2128-1111
E-Mail: presse.stuttgart@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart

