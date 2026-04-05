POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss
Schifferstadt (ots)
Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, wurde im Rahmen der Kontrolle eines 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Gartenstraße Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Es folgte die Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.
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