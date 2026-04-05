POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots) - Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 Höhe Römerberg. Ein 53-jähriger Heidelberger befuhr mit seinem Nissan Micra die rechte Fahrspur der B9 von Germersheim kommend in Richtung Speyer. Ein 19-jähriger Speyerer befuhr mit seinem Audi A4 zusammen mit seiner Beifahrerin ebenfalls die B9 in selbige Richtung allerdings auf der linken Spur. Der Nissan-Fahrer lenkte aus ...

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