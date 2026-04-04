POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht
Rödersheim-Gronau (ots)
Am gestrigen Mittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Gönnheimer Straße und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dieser wurde auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben. Ein Alkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 19.000 Euro. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
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