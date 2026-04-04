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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

Mutterstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (03.04.2026) sind zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Blockfeldstraße eingebrochen. Es wurden Elektrogeräte entwendet. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Täter sind mit einem PKW geflüchtet. Wer in der Nacht im Bereich der Blockfeldstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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