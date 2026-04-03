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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- E-Scooter Fahrer unter THC- Einfluss

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, gegen 05:50 Uhr wurde ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer auf dem Domplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle räumte der Verkehrsteilnehmer ein, am Abend des 01.04.2026 einen Joint konsumiert zu haben. Dem 23-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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