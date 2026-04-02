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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag des 01.04.2026 wurden durch Polizeibeamte der Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 10:00 bis 11:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Hauptstraße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt zwölf Fahrzeuge kontrolliert. Bei einer 35-jährigen E-Scooter-Fahrerin konnte ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt werden. Die Dame war noch mit dem grünen Kennzeichen des Vorjahres unterwegs. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin erhielt ein Autofahrer auf Grund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes eine Verwarnung in Höhe von dreißig Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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