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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Speyer (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle In den Rauhweiden in Römerberg ein 41-jähriger Fahrzeugführer überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,56 Promille. Im Verlauf dieser Kontrolle wurde ein weiterer, 36-jähriger Verkehrsteilnehmer an derselben Örtlichkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand - ein Atemalkoholtest ergab 0,72 Promille. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG wurden eingeleitet. Neben den rechtlichen Konsequenzen weist die Polizei auf folgendes hin: Nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Reaktionsfähigkeit verändert sich durch den Konsum von Alkohol - auch bei geringen Mengen. Diese Auswirkungen des Alkoholgenusses werden häufig sowohl falsch eingeschätzt als auch heruntergespielt. Gerade im Straßenverkehr kommt es aber nicht selten auf eine schnelle Reaktion an. Auch ausgeschlafene, nüchterne Fahrzeugführer können sich nicht davon freisprechen, "kurz" abgelenkt zu sein. Umso wichtiger ist es, unter keinen Umständen alkoholisiert ein Fahrzeug zu steuern. Jeder Fahrzeugführer trägt nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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