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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 02.04.26, kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Iggelheimer Straße in Speyer. Laut Aussage des 79-jährigen Unfallbeteiligten sei er im Kreisverkehr am Bauhaus durch einen dunklen PKW linksseitig, verkehrswidrig überholt worden. Dadurch habe er sich derart erschrocken, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und von der Fahrbahn abgekommen sei. Der 79-jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Das verursachende Unfallfahrzeug entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem dunklen PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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