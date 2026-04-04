POL-PDLU: Getuntes Kleinkraftrad aus dem Verkehr gezogen

Speyer (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 02.04.26, kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Iggelheimer Straße in Speyer. Laut Aussage des 79-jährigen Unfallbeteiligten sei er im Kreisverkehr am Bauhaus durch einen dunklen PKW linksseitig, verkehrswidrig überholt worden. Dadurch habe er sich derart erschrocken, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und von der Fahrbahn ...

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