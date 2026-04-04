POL-PDLU: Getuntes Kleinkraftrad aus dem Verkehr gezogen
Schifferstadt (ots)
Am Abend des 02.04.2026, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger Fahrer eins Kleinkraftrades im Waldspitzweg kontrolliert. An dem Fahrzeug konnten bereits äußerliche Veränderungen festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass das Kleinkraftrad ca. 80 km/h fährt. Die Betriebserlaubnis ist aufgrund der vorgenommenen Änderungen erloschen. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der 15-Jährige nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 15-Jährigen, sowie den Fahrzeughalter wird nun polizeilich ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell