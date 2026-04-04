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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall auf B9 mit hohem Sachschaden

Römerberg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 Höhe Römerberg. Ein 53-jähriger Heidelberger befuhr mit seinem Nissan Micra die rechte Fahrspur der B9 von Germersheim kommend in Richtung Speyer. Ein 19-jähriger Speyerer befuhr mit seinem Audi A4 zusammen mit seiner Beifahrerin ebenfalls die B9 in selbige Richtung allerdings auf der linken Spur. Der Nissan-Fahrer lenkte aus unbekannten Gründen nach links in Richtung des Audi-Fahrers und übersah diesen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 19-Jährige seinen Audi in Richtung der rechten Fahrspur, wodurch er gegen die Heckstoßstange des Nissans fuhr. Der Audi wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert und anschließend wieder in Richtung Fahrbahn, wo er letztlich mit der anderen Leitplanke kollidierte und zum Stillstand kam. Der Nissan wurde mutmaßlich gegen die linke Leitplanke geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Lediglich die Beifahrerin des Audis wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000EUR. Die B9 war für die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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