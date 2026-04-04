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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Dudenhofen (ots)

Am Freitagmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr ereignete sich in Dudenhofen auf dem Rewe Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Renault Megane an der Fahrzeugfront. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Renault beläuft sich auf ca. 1700EUR. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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