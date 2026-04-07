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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 22-jähriger verunfallt alleinbeteiligt in Folge von Alkohol und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, B241, Sonntag, 05.04.2026, 04.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 22-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen die B241 aus Richtung Hardegsen kommend in Richtung Uslar. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge dessen mit der Leitplanke und einem Verkehrsschild. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung wurde abgelehnt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die aufnehmenden Beamten eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest lag bei 2 Promille. Zudem räumte der Fahrer auch einen vorherigen Konsum von Cannabis ein. Dem 22-jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 21500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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