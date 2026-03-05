FW-M: Müllpresse in Brand (Perlach)

Feuerwehr München

Mittwoch, 4. März 2026, 9.45 Uhr

Am Mittwochvormittag ist eine Müllpresse in Brand geraten. Die Feuerwehr München löschte das Feuer und transportierte die Presse anschließend in das Heizkraftwerk Nord.

Passanten hatten die brennende Müllpresse auf einem Ladehof bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, trat bereits dichter Rauch aus der Presse aus. Mit einer Schnellangriffsleitung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Anschließend fluteten sie die Müllpresse Presse mit einem Gemisch aus Wasser und Schaummittel.

Um alle Glutnester zu erreichen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, transportierte die Feuerwehr den Container mit einem Wechselladerfahrzeug der Branddirektion zum Heizkraftwerk Nord. Dabei wurde der Wechsellader vom Hilfeleistungslöschfahrzeug begleitet. Vor Ort wurde die Presse geöffnet und auf Glutnester untersucht.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Der entstandene Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

