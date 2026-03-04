Feuerwehr München

FW-M: Sturz an U-Bahnsteig endet glimpflich (Marienplatz)

Dienstag, 3. März 2026, 8.33 Uhr

U-Bahnhof Marienplatz

Am Dienstagvormittag ist eine Frau zwischen einer U-Bahn und dem Bahnsteig eingeklemmt worden. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr konnte die etwa 30-Jährige ihre Reise unverletzt fortsetzen.

Gegen 8.30 Uhr geriet die Frau aus bisher ungeklärter Ursache in den Spalt zwischen einem stehenden U-Bahnzug und dem angrenzenden Bahnsteig. Dabei wurde sie im Bereich des Kniegelenks eingeklemmt, sodass eine eigenständige Befreiung nicht mehr möglich war. Die Besatzung eines Rettungswagens war bereits aufgrund eines anderen Notfalls vor Ort und übernahm umgehend die Erstversorgung. Um die Person schnell und schonend zu befreien, setzten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hebekissen ein. Dadurch vergrößerten sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahnzug, wodurch die Frau aus ihrer misslichen Lage gerettet werden konnte.

Da sie unverletzt geblieben war, konnte sie nach kurzer ambulanter Versorgung durch den Notarzt ihre Reise fortsetzen. Ein Sachschaden entstand bei diesem Einsatz nicht.

