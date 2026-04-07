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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermehrte Schockanrufe

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck/Dassel, 02.04.2026 bis 07.04.2026

Einbeck (pfa)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Einbeck und Dassel immer wieder zu Schockanrufen. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und geben an, dass bei Festnahmen Zettel gefunden wurden auf denen Personalien und Adressen notiert seien, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten. Die Angerufenen werden aufgefordert ihre Wertgegenstände auszuhändigen, um diese zu "schützen".

Jene Wertsachen werden daraufhin von falschen Polizeibeamten abgeholt.

Bisher haben alle Angerufenen vorbildlich gehandelt und das Telefonat sofort beendet.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei solche Anrufe niemals durchführt.

Sollte es bei ihnen zu solchen Anrufen kommen, empfehlen wir folgende Verhaltensweisen:

Auflegen: Beenden Sie das Gespräch sofort Prüfen: Rufen Sie eine ihnen vertraute Person an Stopp: Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen Anrufen: Rufen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle an

Für weitergehende Informationen zum Thema Schockanrufe können sie jederzeit Informationsmaterial in ihrer Polizeidienststelle erfragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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