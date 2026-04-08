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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit endet in wechselseitiger Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Dienstag, 07.04.2026, 18.49 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag gerieten auf dem Privatgrundstück eines 22-jährigen Mannes in der Einbecker Landstraße der besagte 22-jährige und ein 20-jähriger Mann in Streit. Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung beider Männer. Kurz darauf erschien auch der 25-jährige Bruder des 22-jährigen, welche ebenfalls auf den 20-jährigen Mann einprügelte. Im weiteren Verlauf bewarf der 20-jährige beide Männer mit Steinen und bedrohte sie mit dem Tod.

Alle drei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Der 20-jährige erhielt einen Platzverweis.

Neben den Strafanzeigen für die gegenseitige Körperverletzung wurde auch ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 20-jährigen Mann eingeleitet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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