Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße, Tatzeitraum: 03.04.2026, 08:30 Uhr bis 08.04.2026, 13:20 Uhr. Im genannten Zeitraum ist es am Bahnhof in Bad Gandersheim zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat am dortigen Fahrradständer ein mittels Kabelschloss gesichertes Mountainbike der Marke Scott entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder einem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell