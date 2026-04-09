Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 02.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem geparkten Pkw in der Lange Straße in Nörten-Hardenberg. Aus dem geparkten Pkw entwendete die unbekannte Person ein Fernglas im Wert eines mittleren zweistelligen Betrages. Ein in der Nähe befindlicher 69-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und sprach den unbekannten Mann an. Dieser flüchtete anschließend vom Tatort mit einem weißen Pkw.

Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Sachverhalt und/ oder dem flüchtigen Mann geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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