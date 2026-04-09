POL-NOM: Diebstahl zweier Banner "Uslar ist bunt"

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Annastraße, Mittwoch, 08.04.2026, 11.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 53-jähriger Mann aus Dransfeld wurde am Mittwochvormittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann, welcher zuvor die Annastraße in Northeim befuhr, konnte bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Der 53-jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm ...

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