POL-NOM: Diebstahl zweier Banner "Uslar ist bunt"
Uslar (ots)
Uslar, (go), Alleestraße/Ecke "Am Eicholz (Brücke), zwischen Montag, dem 06.04.2026, 21:00 Uhr und Dienstag, dem 07.04.2026, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei Banner "Uslar ist bunt" des hiesigen Bündnisses. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 60 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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