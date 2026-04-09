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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl zweier Banner "Uslar ist bunt"

Uslar (ots)

Uslar, (go), Alleestraße/Ecke "Am Eicholz (Brücke), zwischen Montag, dem 06.04.2026, 21:00 Uhr und Dienstag, dem 07.04.2026, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei Banner "Uslar ist bunt" des hiesigen Bündnisses. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 60 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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