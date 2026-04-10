Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit wegen Hundekot - Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße, Donnerstag, 09.04.2026, 11.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 21-jähriger und ein 57-jähriger Mann gerieten am Donnerstagvormittag in Streit, in dessen Folge der 21-jährige dem 57-jährigen Mann drohte.

Hintergrund des Streites waren die Hinterlassenschaften des Hundes des 21-jährigen in der Parkanlage in der Teichstraße, welche in der Vergangenheit durch diesen nur teilweise ordnungsgemäß entfernt wurden. Der 57-jährige Mann sprach den Hundehalter schließlich am Donnerstag erneut auf diese Problematik an, in dessen Zuge dieser gedroht hat, die dortige Freizeitanlage des 57-jährigen Mannes abzubrennen. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 21-jährige Mann mit seinem Hund und verließ den Tatort mit seinem Pkw. Der 57-jährige Mann suchte schließlich die Polizei auf, um den Vorfall anzuzeigen.

Der 21-jährige muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

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