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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Weimar (ots)

Mittwochvormittag wurde der Polizei ein aufgesprengter Zigarettenautomat in Hottelstedt, Am Ettersberg, gemeldet. Ein Anwohner hatte den beschädigten Automaten gegen 10:30 Uhr festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich die Tat bereits in der Nacht ereignet haben. Anwohner berichteten von einem lauten Knall gegen 01:00 Uhr, dem zunächst jedoch keine weitere Beachtung geschenkt wurde. Unbekannte Täter setzten vermutlich einen Sprengsatz ein, um an Münzgeld und Zigaretten zu gelangen. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden am Automaten beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden (03643 882 - 0, kps.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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