Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung in der Innenstadt

Jena (ots)

Die Polizei in Jena wurde am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr durch die Rettungsleitstellt informiert, dass es in der Jenaer Innenstadt zu einer Schlägerei gekommen sei, wobei eine Person medizinische Hilfe bräuchte. Aufgrund dieser Ausgangsmeldung kamen gleich mehrere Besatzungen zum Einsatz. Nachdem die ersten Informationen bei Zeugen eingeholt werden konnten, gab es offenbar eine Streitigkeit zwischen einem 31- jährigen und einer unbekannten männlichen Person. Diese Person schubste den 31- jährigen mehrfach, wobei dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Täter konnte bei der Gelegenheit fliehen und wird als jugendlich, mit lockigen/ rötlichen Haaren beschrieben. Zudem soll er eine Brille getragen haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Jena zu melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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