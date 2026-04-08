LPI-J: Wildunfall bei Zottelstedt - Waschbär angefahren
Zottelstedt (ots)
Auf der Landstraße zwischen Apolda und Zottelstedt kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Waschbär plötzlich die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 18-jähriger PKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier überlebte den Unfall und rannte davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.
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