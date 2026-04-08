LPI-J: Wildunfall bei Zottelstedt - Waschbär angefahren

Weimar (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in den frühen Morgenstunden in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Graben in Weimar. Hier hatten sie sich offenbar vorgenommen, Beute in Form von Fahrrädern zu machen, welche im Innenhof abgestellt waren. Nicht damit gerechnet haben sie offenbar, dass sich gegen 05:25 Uhr ein Anwohner bei der Polizei meldete, der die Tat beobachteten konnte. Während zwei Personen am Tor ...

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