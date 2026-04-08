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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Zottelstedt - Waschbär angefahren

Zottelstedt (ots)

Auf der Landstraße zwischen Apolda und Zottelstedt kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Waschbär plötzlich die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 18-jähriger PKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier überlebte den Unfall und rannte davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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