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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti

Weimar (ots)

Gestern Nachmittag musste ein 56- jähriger Weimarer die Polizei zu seinem Grundstück rufen. Unbekannte Täter hatten großflächig Graffitis an seiner Grundstücksmauer angebracht. Die Tags waren u.a. "MFZ Boxen" oder "AZC". Bei der polizeilichen Aufnahme mussten dann weitere Graffitis am einem Gebäude in der Weimarischen Straße, an einem Schaukasten, diversen dort abgestellten Lkws sowie an einer Bushaltestelle festgestellt werden. Der Gesamtschaden für die Entfernung dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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