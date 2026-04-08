Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutwillige Sachbeschädigung

Saale-Holzland (ots)

Ein 70- jähriger Besitzer eines Pkw Kia Sportage musste Dienstagmittag eine Sachbeschädigung an seinem Pkw feststellen. Diesen hatte er am Vorabend auf seinem Parkplatz am Grundstück seines Hauses abgestellt. Unbekannte Täter begeben sich mutmaßlich auf den frei zugänglichen Parkplatz und zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seite des Pkw. Es entstand ein 2 Meter langer Kratzer, welcher einen nicht unerheblichen Sachschaden zur Folge hat. Hinweise auf den Täter gibt es bis dato nicht.

Sollten Zeugen sachdienliche Angaben machen können, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei im Saale- Holzlandkreis zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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