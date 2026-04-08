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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf

Saale-Holzland (ots)

Am Dienstagnachmittag nahmen Zeugen einen lauten Schlag in der Kursdorfer Straße in Eisenberg wahr. Der Grund stellt sich schnell heraus. Eine Pkw Fahrerin, die aus Richtung Gera kam, war gegen eine Laterne gefahren. Der Lichtmast war danach so stark beschädigt, dass die Feuerwehr hinzugerufen werden musste, da dieser drohte umzustürzen. Auch das Fahrzeug war stark in Mitleidenschaft gezogen. Mutmaßlich für den Unfall war nach eigenen Angaben der Fahrzeugführerin ein Sekundenschlaf.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Übermüdung am Steuer ein erhebliches Unfallrisiko darstellt. Bereits kurze Sekundenschlafphasen können dazu führen, dass Fahrzeuge unkontrolliert von der Fahrbahn abkommen - mit teils schweren Folgen für alle Beteiligten. Dabei wirkt sich Müdigkeit ähnlich negativ auf die Reaktionsfähigkeit aus wie Alkohol.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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