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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strafanzeige und Hausverbot nach Belästigung im Café

Jena (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es in einem Café in der Jenergasse zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 60- jähriger Mann die Lokalität und bestellte zwei Bier. Im weiteren Verlauf fiel er durch aggressives Verhalten auf und belästigte mehrere Gäste sowie das Personal verbal. Dabei beleidigte er einen Gast stark diskriminierend. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann durch einen Mitarbeiter des Cafés der Räumlichkeiten verwiesen. Dem kam er jedoch nicht friedlich nach. Als er aufgefordert wurde zu gehen, stieß er den 32- jährigen Mitarbeiter gegen die Brust, wodurch dieser zu Boden stürzte. Gegen den Täter wird nun wegen Körperverletzung und Beleidung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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