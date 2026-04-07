LPI-J: Tour durch Gartenanlage
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Ein Zeuge beobachtete Montagmorgen einen Unbekannten dabei, wie er in einem Garten in einer Gartenanlage in Weimar, im Ortsteil Tröbsdorf, unbefugt nächtigte. Kurz darauf stand der Unbekannte auf, nahm die Wolldecke des eigentlichen Besitzers an sich begab sich in weitere Gärten, offenbar in dem Versuch, in eine Laube einzudringen. Eine Tür versuchte er sogar rabiat mit einem Stein aufzubekommen. Nachdem die vielen Versuche scheiterten, konnte er jedoch in Richtung Ulla flüchten.
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