LPI-J: Drei Haftbefehle abgewendet
Saale- Holzland (ots)
Gegen 03:35 Uhr am Dienstag unterzogen Polizeibeamte einen 61- jährigen Mann einer Verkehrskontrolle in Eisenberg. Nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen ergab eine Abfrage, dass gegen den Mann gleich drei Haftbefehle vorliegen. Offenbar bezahlte dieser in der Vergangenheit angefallene Ordnungswidrigkeiten nicht. Die Erzwingungshaft konnte der Mann jedoch nach Begleichung aller drei Haftbefehle abwenden.
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