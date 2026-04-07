LPI-J: Drei Haftbefehle abgewendet

Jena (ots) - In der Zeit vom 06.04.2026, 08:00 Uhr - 14:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Gravel Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2000 Euro. Dieses war in der Lutherstraße, in einem Hauseingang abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Hausflur, durchtrennten das Faltschloss und konnten so das Fahrrad entwenden. Das Schloss wurde zurückgelassen und die Beamten hoffen nun auf das Vorhandensein ...

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