Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit in Kleingartenanlage eskaliert

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Montagabend eskalierte ein Streit in einer Kleingartenanlage in Bad Berka, wobei die Polizei hinzugerufen werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Streit im Zusammenhang mit Fotoaufnahmen Auslöser der Eskalation. In der weiteren Folge kam es erst zu einer Beleidigung und fortfolgend wurde der Zwist sogar noch körperlich. Die Situation heizte sich zunehmend auf und Beteiligte setzten Kopfstöße ein, die leichte Verletzungen zur Folge hatten. Eine Person wies sogar einen Alkoholwert von über einem Promille auf. Die Polizei der PI Weimar konnte die Situation vor Ort befrieden und hat u.a. Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

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