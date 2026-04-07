Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol unterwegs

Saale-Holzland (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kahla, kurz vor Montag Mitternacht, haben Polizeibeamte bei einem 32- jährigen Fahrzeugführer Atemalkohol wahrgenommen. Die Ahnung bestätigte sich auch bei einem Test, welcher 0,93 Promille zum Vorschein brachte. Dies hatte zur Folge, dass der Mann die Beamten zur Polizeistation nach Kahla begleiten musste, um hier einen gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch erwartet ihn nun u.a. ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot.

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