Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Alarm

Jena (ots)

Ein zunächst ernst wirkender Fund an der Endhaltestelle einer Buslinie hat am Dienstag einen Polizeieinsatz in Jena ausgelöst. Eine Person entdeckte an der Endhaltestelle der Buslinie 12 einen pistolenähnlichen Gegenstand und informierte die Einsatzkräfte. Vor Ort stellten die Beamten jedoch schnell fest, dass es sich nicht um eine echte Schusswaffe, sondern um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole aus Kunststoff handelte. Das Modell "Golden Tiger" war zuvor offenbar an einer nahegelegenen Müllstation gefunden worden. Die Polizei weist daraufhin, dass realistisch wirkende Spielzeugwaffen, insbesondere im öffentlichen Raum, immer wieder zu Missverständlichen führen können.

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