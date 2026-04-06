Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in die Agrarbetrieb

Schkölen (ots)

Am Freitag morgen teilten Verantwortliche der Polizei mit, dass zwei unbekannte Personen in einen Agrarbetrieb in Schkölen eingebrochen hätten. Diese wären auf der Kameraüberwachung zu sehen. Sofort eilte die Polizei und ein Mitarbeiter zu dem Objekt. Vor dem Betrieb konnten kurzzeitig zwei Männer erkannt werden, welche flüchteten. Eine der beiden Personen konnte im Anschluss gestellt werden. Es handelte sich um einen 51 jährigen Mann, welcher einer der beiden Personen von den Überwachungsbildern zum verwechseln ähnlich sah. Der Mann war zudem einschlägig für Diebstahlshandlungen polizeibekannt. Offensichtlich wurden die beiden Täter bei ihrer Tathandlung gestört, sodass sie ohne Beutegut den Betrieb verliesen. Nach der zweiten Person wird noch gesucht. Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Bevölkerung wird hierbei um Hinweise gebeten. Wer hat am 03.04.2026 von 00:00 Uhr - 02:00 Uhr im Bereich Schkölen auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland oder an das Hinweisportal der Thüringen Polizei.

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