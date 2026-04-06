Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Freilaufender Hund verursacht Unfall

Weimar (ots)

Am Sonntag gegen Mittag befuhr ein 70-jähriger Radfahrer die Götternsche Straße in Magdala in Richtung Göttern. In derselben Richtung war ein Fußgänger unterwegs, dessen Hund ca. 50m vor ihm lief. Als der Radfahrer auf Höhe des Hundes ankam, lief dieser ihm ins Fahrrad, woraufhin der Radfahrer zu Fall kam. Er erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Hundehalter verweigerte dem Radfahrer gegenüber die Herausgabe seiner Daten und entfernte sich zusammen mit seinem Hund pflichtwidrig vom Unfallort und konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden. Hinweise zum Hundehalter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

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