LPI-J: Graffito in der Innenstadt

Jena (ots) - Am Samstagabend kam es im Jenaer Innenstadtbereich zu einem Raubdelikt. Dabei hielt sich ein 14-Jähriger im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes gegen 21:00 Uhr auf, als sich eine Personengruppe von circa 10 Personen näherte. Ein unbekannter, circa 15-Jahre alter Jugendlicher ging hierbei direkt auf den 14-Jährigen zu. Unter Anwendung von Gewalt forderte er diesen auf, ihm seine Schuhe auszuhändigen. Bei diesen handelt es sich um ein Paar Schuhe der Marke Prada in ...

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