LPI-J: Graffito in der Innenstadt
Jena (ots)
Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Briefkasten in der Jenaer Innenstadt mittels blauer Farbe beschmiert. Inhaltlich bezog sich die Schmiererei auf einen örtlichen Fußballverein. Der Briefkasten der zu einem Café gehört, war mit dem Schriftzug vollständig überzogen. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
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