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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raub im Stadtzentrum

Jena (ots)

Am Samstagabend kam es im Jenaer Innenstadtbereich zu einem Raubdelikt. Dabei hielt sich ein 14-Jähriger im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes gegen 21:00 Uhr auf, als sich eine Personengruppe von circa 10 Personen näherte. Ein unbekannter, circa 15-Jahre alter Jugendlicher ging hierbei direkt auf den 14-Jährigen zu. Unter Anwendung von Gewalt forderte er diesen auf, ihm seine Schuhe auszuhändigen. Bei diesen handelt es sich um ein Paar Schuhe der Marke Prada in blau mit weißen Applikationen. Aus Angst gab der Geschädigte die Schuhe heraus. Der unbekannte Täter entfernte sich fortfolgend in unbekannte Richtung. Der 14-Jährige informierte umgehend die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

    Circa 15 Jahre
    Schlanke Statur
    180 bis 185cm
    Braune kurze Haare
    Schwarze Jacke
    Schwarze Hose

Trotz intensiver Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter sowie die zugehörige Gruppierung bislang nicht festgestellt oder identifiziert werden. Zeugen, welche den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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