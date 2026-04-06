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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in Jena Göschwitz

Jena (ots)

Ein 73-Jähriger aus Jena Göschwitz meldete am Sonntagvormittag einen Kellereinbruch. Polizeibeamte begaben sich zum Tatort und stellten insgesamt fünf angegriffene Kellerabteile in dem Mehrfamilienhaus fest. Über das genaue Ausmaß des Beuteguts können bisher keine Angaben gemacht werden. Fest steht, dass u.a. Werkzeug im Wert von über 100 Euro gestohlen wurde. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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