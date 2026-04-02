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POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit Falschgeld bezahlt - Wer kennt den Tatverdächtigen?

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit Falschgeld bezahlt - Wer kennt den Tatverdächtigen?
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Tatverdächtigen um Mithilfe. Er soll versucht haben, in einem Getränkemarkt mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Betrug auffiel, flüchtete der Tatverdächtige mit einem weiteren Mann aus dem Laden. Sie sollen in einen blauen Pkw gestiegen sein. Das Kennzeichen am Auto passte nicht zu dem Fahrzeug, es war offenbar gestohlen worden. Ein Foto des Tatverdächtigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/199760

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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