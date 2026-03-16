Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug entwendet - Geldbörse entwendet

Fulda (ots)

Fahrzeug entwendet

Fulda. Zwischen Samstag (14.03.), gegen 11.40 Uhr, und Sonntag (15.03.), 15 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Parkplatz an der Ochsenwiese einen schwarzen Mercedes-Benz GLC mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-E 2808". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Gersfeld. Am Dienstag (10.03.), gegen 6.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einer 49-Jährigen aus ihrer Umhängetasche die Geldbörse. Während des Verladens von Einkäufen vor einem Geschäft in der Straße "Ebersberger Platz" nutzten die Täter einen unachtsamen Moment aus und griffen in die an einem Einkaufswagen hängende Umhängetasche.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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