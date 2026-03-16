Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Angesägte Bäume an der Kreisstraße 32 - Zeugenaufruf

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Kirchheim (ots)

Bei einer Streckenwartung entlang der K32 zwischen Reimboldshausen und Gershausen sind am Donnerstag (12.03.) an mehreren Bäumen auffällige Beschädigungen entdeckt worden. Mitarbeiter stellten zunächst blaue Farbmarkierungen an den Stämmen fest. Bei einer genaueren Untersuchung wurden zudem Schnitte und Bohrlöcher in den Bäumen festgestellt. Nach ersten Einschätzungen könnten diese Eingriffe dazu führen, dass die betroffenen Bäume absterben. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

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