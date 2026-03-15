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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW überschlägt sich in Kurve

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

HOHENRODA-AUSBACH. Am Sonntag (15.03.), gegen 00.30 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem PKW die Kreisstraße 10, aus Richtung Philippsthal-Gethsemane kommend, in Richtung Hohenroda-Ausbach. Dabei kam sie in einer Rechtskurve, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in dem angrenzenden Graben auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die vier Insassen konnten sich eigenständig befreien. Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der PKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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