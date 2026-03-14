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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Fulda (ots)

Gem. Wildeck-Bosserode - Am 13.03., gegen 22.11 Uhr wurde ein Pkw in den Wiesen am Rande der L 3251/L 3251b gemeldet. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen im vorderen Bereich beschädigten blauen VW Golf vor, der abgeschlossen war und sich niemand mehr im oder am Fahrzeug befand. Anhand der Spurensuche vor Ort konnte rekonstruiert werden, dass dieser Pkw vorm Abkommen von der Fahrbahn ein Verkehrszeichen gestreift und einen Leitpfosten umgefahren hat. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro, am Pkw in Höhe von 2500,- Euro. Spätere Ermittlungen führten zu einer 28-jährigen Frau und zu ihrem 29-jährigen Freund nach Lispenhausen. Beide Personen standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Frau räumte ein, den Pkw gefahren und den Unfall verursacht zu haben. Ihr Freud sei auch mit ihm Auto gewesen. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Sie gab weiter an, dass sie und ihr Freund von einem zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle mitgenommen wurden. Angaben zu diesem Verkehrsteilnehmer konnten oder wollten Beide aber nicht machen. Sollten diese Angaben der Wahrheit entsprechen, wird der unbekannte Verkehrsteilnehmer gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg unter der Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen, da er hier ein wichtiger Zeuge sein kann. Später in der Wohnung des Pärchens wurden auch noch Betäubungsmittel aufgefunden, die dann sichergestellt wurden. Diesbezüglich wurde separat ein weiteres Strafverfahren eingeleitet

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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